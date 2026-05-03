HSV: So steht es um die Grönbaek-Zukunft

Albert Grönbaek lässt durchblicken, dass er sich eine Zukunft beim Hamburger SV vorstellen kann. „Ich mag es sehr beim HSV – und ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, die ich beim HSV erhalten habe“, zitiert die ‚Bild‘ den 24-jährigen Leihspieler. Grönbaek war im Winter von Stade Rennes an die Elbe gewechselt, fiel zu Beginn der Rückrunde aber für mehrere Wochen verletzt aus. Am gestrigen Samstag steuerte er dann ein Tor und einen Assist beim 2:1 gegen Eintracht Frankfurt bei.

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HSV-Finanzvorstand schwärmt laut ‚Bild‘: „Der Transfer ist im Winter ein absoluter Gewinn gewesen. Dann kam die Verletzung. Wir mussten etwas auf ihn warten. In Frankfurt hat man gesehen, was er im Fuß hat. Wie er das Tor macht, wie er das zweite vorbereitet, wie er die Läufe annimmt. Es fühlt sich so an, dass er hier sehr glücklich ist.“ Für fünf Millionen Euro kann Grönbaek festverpflichtet werden. Ob der HSV das tut, ist noch nicht final entschieden. Nach seiner gestrigen Leistung hat der Däne aber auf jeden Fall Argumente dafür geliefert.