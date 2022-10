Reis übernimmt auf Schalke

Der FC Schalke 04 hat einen neuen Cheftrainer. Thomas Reis übernimmt ab sofort die Geschicke der Königsblauen und tritt die Nachfolge von Frank Kramer an, der nach der bitteren 1:5-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim im DFB Pokal seinen Hut nehmen musste. Dem Vernehmen nach zahlt Schalke 300.000 Euro Ablöse, da der 49-Jährige beim VfL Bochum noch einen gültigen Kontrakt besaß.

Von 2019 bis 2022 schaffte Reis mit dem VfL den Aufstieg in die Bundesliga und anschließend einen respektablen 13. Tabellenrang im deutschen Oberhaus. In der laufenden Saison startete Bochum dann allerdings mit sechs Niederlagen in Folge, weshalb Reis entlassen wurde.

Bereits im Sommer kursierten Gerüchte um ein Engagement von Reis auf Schalke. Nun kamen der Erstligist und der Coach mit etwas Verzögerung doch noch zusammen. Aktuell steht Schalke mitten im Abstiegskampf auf Rang 18, hat allerdings noch Anschluss an die sicheren Tabellenplätze.

„Für diese Aufgaben genau der richtige Mann“

Reis, der Co-Trainer Markus Gellhaus mitbringt, sagt: „Die Gespräche waren von der ersten Minute an sehr gut. Mit dem Aufstieg in der vergangenen Saison hat Schalke eine unglaubliche Erfolgsgeschichte begonnen, die wir nun mit dem Klassenerhalt weiterschreiben wollen. Die Herausforderung ist ohne Frage eine große, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir die notwendige Qualität im Kader haben, gemeinsam unser großes Ziel zu schaffen.“

Sportvorstand Peter Knäbel erklärt: „Kurzfristig wird es für uns darum gehen, aus den vier Spielen bis zur WM-Pause möglichst viele Punkte zu holen. Im Anschluss wird es von entscheidender Bedeutung sein, die lange Winterpause so zu nutzen, dass Mannschaft und Trainer-Team optimal vorbereitet in die 19 Partien bis zum Saisonende gehen. Wir sind davon überzeugt, dass Thomas für diese Aufgaben genau der richtige Mann ist.“