Köln verkündet bittere Skhiri-Diagnose

Ellyes Skhiri (31) hat es übel erwischt. Wie der 1. FC Köln mitteilt, hat sich der Sechser beim 2:1-Sieg über Borussia Mönchengladbach eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen, mit der er lange ausfallen wird. Laut der ‚Bild‘ soll unter anderem ein Bänderriss vorliegen.

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Skhiri war im Sommer für eine Million Euro von Eintracht Frankfurt zurück ans Geißbockheim gewechselt. Dort erkämpfte sich der Tunesier (86 Länderspiele) schnell einen Stammplatz. Nun steht er womöglich den Rest des Jahres nicht mehr zur Verfügung.