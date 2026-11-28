Der Geduldsfaden von Trainer Miron Muslic ist nach dem 1:8 gegen Mitaufsteiger SC Paderborn gerissen. Nach der Partie war der 44-Jährige am ‚DAZN‘-Mikrofon völlig fassungslos: „Der Auftritt war eine Schande. Ich übernehme die volle Verantwortung. Bis auf Loris Karius ist keiner der Führungsspieler in der Lage, die Mannschaft zu führen und dementsprechend auch zu performen. Wir zerstören im Eiltempo und mit Vollgas, was wir in eineinhalb Jahren hart erarbeitet haben.“

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Königsblau ist eine Woche vor dem Revierderby am Boden. Muslic, der in den vergangenen Wochen die volle Rückendeckung der Verantwortlichen bekommen hat, führte weiter aus: „Egal, was wir als Staff übernehmen, es fruchtet nicht. Ich habe mich geschämt, es tut mir unglaublich weh. Wir haben heute Schalke im Stich gelassen. Ich schäme mich in Grund und Boden, es schaut nicht gut aus.“