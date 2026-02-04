FCN hofft weiter auf Pherai

Nach dem gescheiterten Winter-Transfer von Immanuel Pherai ist der 1. FC Nürnberg weiterhin am 24-Jährigen interessiert. Das bestätigte Sportvorstand Joti Chatzialexiou in einer Medienrunde: „Vielleicht ergibt sich im Sommer eine neue Möglichkeit bei Pherai.“ Der Offensivspieler vom Hamburger SV war sich mit den Mittelfranken bereits einig, am Deadline Day bekam aber die SV Elversberg letztlich den Zuschlag.

„Wir haben am späten Sonntagabend erfahren, dass es nicht klappt. Wir waren mit dem Spieler klar, doch es gab die Abhängigkeit vom HSV. Dort haben die Trainer einen Wunsch geäußert und es kam zum Tausch mit Otto Stange“, so Chatzialexiou. Eine Alternative hat der FCN am letzten Transfertag nicht mehr gefunden. „Sicherlich ist nicht alles aufgegangen, was wir uns vorgestellt haben, aber insgesamt war es eine gute Transferphase“, lautet das Fazit des 49-Jährigen.