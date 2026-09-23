50-Millionen-Loch bei United

Trotz intensiver Sparmaßnahmen verzeichnete Manchester United in der Spielzeit 2025/26 einen Verlust von umgerechnet 50 Millionen Euro. Das geht aus dem Geschäftsbericht des Premier League-Klubs hervor. Trotz eines neuen Rekordumsatzes von knapp 790 Millionen Euro bedeutet das ein noch schlechteres Ergebnis als im Vorjahr, in dem 38 Millionen Euro Miese gemacht wurden.

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Die Vereinsführung ist laut Bericht jedoch überzeugt, dass die laufenden Kosteneinsparungen langfristig zu finanzieller Stabilität führen werden. Der Verlust sei in erster Linie auf geringere Übertragungsrechteeinnahmen und Ticketverkäufe zurückzuführen, da der Verein in der vergangenen Saison nicht an europäischen Wettbewerben teilgenommen hatte und früh aus beiden Pokalwettbewerben ausgeschieden war.