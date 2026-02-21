Tresoldi bekräftigt DFB-Entscheidung

Nicolò Tresoldi will an der Entscheidung, für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen, nicht rütteln. „Italien ist Italien, aber vor Jahren habe ich mich entschieden, für Deutschland zu spielen. Sie haben mir einen Weg aufgezeigt, ich habe mich sofort geliebt gefühlt, auch vom Verband. Das ist wichtig für einen Spieler“, unterstreicht der Angreifer vom FC Brügge gegenüber dem ‚Sportweek‘-Magazin der ‚Gazzetta dello Sport‘.

Tresoldi ist in Cagliari geboren, wurde allerdings von 2018 bis 2025 bei Hannover 96 ausgebildet. Seit dem vergangenen Sommer geht der 21-Jährige in Belgien auf Torejagd und war in 42 Spielen bereits zwölfmal erfolgreich. „Aus Coverciano (Hauptquartier des italienischen Verbands, Anm. d. Red.) habe ich nie einen Anruf erhalten, also mache ich vorerst mit Deutschland weiter. Habe ich einen Anruf erwartet? Ehrlich gesagt, ja, ich habe zwei Tore in der Champions League geschossen und hätte mich über einen Anruf gefreut, auch wenn es nur dazu gedient hätte, uns kennenzulernen“, so Tresoldi.