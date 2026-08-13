Zeitnahe Entscheidung: BVB gibt neues El Mala-Angebot ab
Mit Nachdruck arbeitet Borussia Dortmund an dem Transfer von Said El Mala. Das neue Top-Angebot ist beim 1. FC Köln eingetroffen.
Borussia Dortmund legt im Poker um Said El Mala (19) nach. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben die Schwarz-Gelben am Mittwochabend das verbesserte schriftliche Angebot für das Offensivjuwel des 1. FC Köln eingereicht.
Die Zahlen ähneln denen, die zuletzt bereits kolportiert wurden. Inklusive Bonuszahlungen beläuft sich das Gesamtpaket laut ‚Sky‘ sogar auf über 55 Millionen Euro. Die fixe Ablöse liege unter 50 Millionen, durch realistische Boni sei die 50-Millionen-Marke aber recht einfach zu erreichen.
Noch habe Köln nicht auf die neueste Dortmunder Offerte reagiert. Mit der Entscheidung ist dem Bezahlsender zufolge jedoch zeitnah zu rechnen.
Update (19:34 Uhr): Die Kölner Medien ‚Express‘ und ‚Geissblog‘ berichten, dass der FC das Angebot für El Mala abgelehnt hat. Die Sockelablöse sei zu niedrig. ‚Sky‘, das als erstes vom neuen El Mala-Angebot berichtet hat, hat bislang noch kein Update gegeben.
Weitere Infos
Meistgelesen
Erkunden