Werder: So lange läuft Piepers neuer Vertrag

von Leon Morsbach - Quelle: Bild
Amos Pieper im Porträt @Maxppp

Amos Pieper wird dem SV Werder Bremen noch lange erhalten bleiben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde der Vertrag des Innenverteidigers bis 2029 verlängert. Die Laufzeit hatten die Bremer bei der offiziellen Verkündung wie üblich offengelassen.

Pieper hat mit Blick auf die Zukunft in Bremen große Ziele: „Ich würde im Pokal gerne weit kommen und auch mal ein Finale spielen“, so der 27-Jährige. Der Rechtsfuß war im Sommer 2022 ablösefrei von Arminia Bielefeld an die Weser gewechselt und absolvierte seitdem 69 Pflichtspiele.

