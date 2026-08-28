RB Leipzig holt offenbar Marc Guiu (20) an Bord. Fabrizio Romano vermeldet eine Einigung zwischen allen Parteien. Es soll sich um einen Kauf handeln, der FC Chelsea erhalte zudem eine Weiterverkaufsklausel.

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Update (20:49 Uhr): Laut ‚Sky‘ beträgt die Ablöse weniger als 20 Millionen Euro. Guiu soll bis 2031 unterschreiben.

Guiu war erst vor zwei Jahren für sechs Millionen Euro vom FC Barcelona nach London gewechselt. Im Starensemble der Blues blieb dem Mittelstürmer der nachhaltige Durchbruch aber verwehrt.

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Nur rund 260 Minuten sammelte Guiu in der vergangenen Premier League-Saison. In der Bundesliga soll es jetzt besser laufen für den zweifachen spanischen U21-Nationalspieler.