Schalke sauer: Dicke Überraschung um Lindström

Der FC Schalke disponiert auf der Suche nach einem neuen Offensivspieler womöglich in letzter Sekunde doch nochmal um. Mit Jesper Lindström war eigentlich bereits alles klar, der 26-Jährige kam am Freitag schon in Düsseldorf am Flughafen an und hat laut Fabrizio Romano sogar schon den Medizincheck absolviert. Dem Transferjournalisten zufolge hatten sich auch die Vereine bereits auf ein Transfermodell geeinigt.

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Doch das war offenbar noch nicht so. Denn die ‚Bild‘ berichtet, dass Schalke mächtig genervt von der SSC Neapel ist, die sich nicht an mündliche Absprache halte und Versprechen mache, die kurz darauf wieder zurückgenommen werden würden. Die Konsequenz: Königsblau habe die Verhandlungen über die letzten Details auf Eis gelegt, der Transfer droht zu platzen.

Update (13:03 Uhr): Mittlerweile berichten mehrere Medien übereinstimmend, dass der Deal komplett vom Tisch ist. Schalke habe sein Angebot zurückgezogen.

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Buonanotte als Alternative

Hintergrund ist, dass man sich beim Transfermodell nach wie vor uneins ist. Für Schalke komme weiterhin eine Kaufpflicht nicht in Frage, Napoli soll sich aber bislang für eine Kaufoption nicht breitschlagen lassen.

Nach aktuellem Stand wird Lindström deshalb nicht nach Gelsenkirchen wechseln und stattdessen nach Italien zurückfliegen, obwohl er eigentlich schon für das heutige Mannschaftsfoto eingeplant gewesen sei. Als Alternative zum 26-Jährigen hat der Bundesligist Facundo Buonanotte (21/Brighton & Hove Albion) auf dem Zettel.