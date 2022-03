Abschied im Sommer: Isco sagt Sevilla zu

Nach neun gemeinsamen Jahren ist Iscos Abschied von Real Madrid offenbar besiegelt. Einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge hat der 29-jährige Spanier dem FC Sevilla seine Zusage für einen Wechsel im Sommer gegeben. Sein Vertrag bei den Königlichen läuft zum Saisonende aus. Die Andalusier hatten erstmals im Januar die Fühler nach dem ablösefrei verfügbaren Kreativspieler ausgestreckt.

Mit den Jahren sank Iscos Stellenwert im Santiago Bernabéu kontinuierlich. In der laufenden Saison stehen für den Rechtsfuß magere drei Startelfeinsätze zu Buche. Seit 2013 hat der 30-Millionen-Einkauf vom FC Málaga 350 Partien für das Weiße Ballett absolviert und wirkte mit 109 Torbeteiligungen bei insgesamt 17 Titelgewinnen mit.

Sevillas Cheftrainer Julen Lopetegui, der Isco bei Real in der Saison 2018/19 und auch in der spanischen Nationalmannschaft trainierte, ist ein Langzeitbewunderer des Edeltechnikers. Seit seinem Amtsantritt in Sevilla im Jahr 2019 versuchte der 55-Jährige seinen Schützling zu verpflichten. Real-Boss Florentino Pérez schob den Plänen jedes Mal einen Riegel vor, im Sommer soll es dann klappen.

Vorfreude bei Lopetegui

Von ‚Cadena SER‘ am heutigen Mittwoch auf Isco angesprochen, ließ Lopetegui durchblicken: „Isco? Ich spreche nur über Spieler, die Spieler von Sevilla sind. Aber er ist ein großartiger Spieler und ich mache keinen Hehl aus meiner Bewunderung für ihn.“ Ab dem Sommer darf der Übungsleiter dann ausgiebiger vom Mittelfeldspieler schwärmen.