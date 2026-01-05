Menü Suche
Kommentar 1
2. Bundesliga

Fortuna: Tanaka-Klausel in Rekordhöhe

von Fabian Ley - Quelle: Bild
1 min.
Satoshi Tanaka im Kampf um den Ball @Maxppp

Der neue Sportvorstand Sven Mislintat hat Neuzugang Satoshi Tanaka eine Ausstiegsklausel in Rekordhöhe verpasst. Informationen der ‚Bild‘ zufolge besitzt der 23-jährige Mittelfeldspieler für den kommenden Sommer eine Exit-Option über zehn Millionen Euro, für Vereine aus England und einige Top-Klubs liege der Passus sogar bei zwölf Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Japaner, der im Juli sein Debüt für die Nationalmannschaft feierte, ist damit der erste Fortuna-Profi mit einer Ausstiegsklausel im zweistelligen Millionenbereich. Den bisherigen Höchstwert stellte Christian Rasmussen (22) mit acht Millionen Euro. Vor gut einer Woche holten die Rheinländer Tanaka vom japanischen Erstligisten Sanfrecce Hiroshima. Für den Linksfuß, der einen bis 2030 datierten Vertrag unterschrieb, flossen laut der ‚Bild‘ rund 900.000 Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Düsseldorf
Satoshi Tanaka

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Düsseldorf Logo Fortuna Düsseldorf
Satoshi Tanaka Satoshi Tanaka
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert