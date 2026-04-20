Menü Suche
Kommentar 7
Bundesliga

Kompany hebt Daumen für Transfer

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Anthony Gordon applaudiert @Maxppp

Im Werben um Anthony Gordon von Newcastle United ziehen die Verantwortlichen des FC Bayern allesamt an einem Strang. Auch Trainer Vincent Kompany hat grünes Licht von seiner Seite gegeben, berichtet ‚Sky‘. Der Coach würde sich demnach freuen, den 25-jährigen Linksaußen im Sommer im Team begrüßen zu dürfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit den Beratern des englischen Nationalspielers laufen weiterhin Gespräche. Eine Einigung mit dem Spieler würde dem Vernehmen nach keine Hürde darstellen. Allerdings verlangen die Magpies derzeit wohl um die 92 Millionen Euro Ablöse – definitiv zu viel für den deutschen Rekordmeister.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (7)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
FC Bayern
Newcastle
Vincent Kompany
Anthony Gordon

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Newcastle Logo Newcastle United
Vincent Kompany Vincent Kompany
Anthony Gordon Anthony Gordon
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert