Kompany hebt Daumen für Transfer

Im Werben um Anthony Gordon von Newcastle United ziehen die Verantwortlichen des FC Bayern allesamt an einem Strang. Auch Trainer Vincent Kompany hat grünes Licht von seiner Seite gegeben, berichtet ‚Sky‘. Der Coach würde sich demnach freuen, den 25-jährigen Linksaußen im Sommer im Team begrüßen zu dürfen.

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Mit den Beratern des englischen Nationalspielers laufen weiterhin Gespräche. Eine Einigung mit dem Spieler würde dem Vernehmen nach keine Hürde darstellen. Allerdings verlangen die Magpies derzeit wohl um die 92 Millionen Euro Ablöse – definitiv zu viel für den deutschen Rekordmeister.