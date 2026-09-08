United lässt bei Page nicht locker

Manchester United verliert Louis Page (18) nicht aus den Augen. Laut ‚ESPN‘ strecken die Red Devils nach einem vergeblichen Vorstoß im Sommertransferfenster weiterhin die Fühler nach dem zentralen Mittelfeldspieler von Drittligist Leicester City aus. Auch der FC Arsenal sei dran.

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United soll sich zur Stunde in der Pole Position wähnen. Umgerechnet mehr als 11,6 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum. Page stand zuletzt trotz seines jungen Alters regelmäßig in Leicesters Startformation. Der englische U19-Nationalspieler bringt als 1,86 Meter großer Linksfuß ein interessantes Profil mit sich.