Steuerliche Gründe: Félix-Verlängerung vor Chelsea-Wechsel?

João Félix könnte seinen Vertrag bei Atlético Madrid kurz vor dem Leihwechsel zum FC Chelsea noch einmal verlängern. Laut der spanischen ‚Marca‘ möchten die Colchoneros den Kontrakt des 23-Jährigen vor dessen Abschied zu den Blues aus steuerlichen Gründen bis 2027 verlängern. Zum Hintergrund: Die Rojiblancos tilgen nach wie vor die damalige Ablösesumme von rund 127 Millionen Euro. Durch eine Vertragsverlängerung würde sich die Summe, die die Spanier pro Jahr abbezahlen, verringern.

Sportlich konnte Félix die Erwartungen in der spanischen Hauptstadt nie vollends erfüllen. In der laufenden Saison stand der beidfüßige Offensivspieler in 14 von 16 Ligaspielen auf dem Rasen und war an sieben Treffern direkt beteiligt (vier Tore, drei Vorlagen). Ein Wechsel an die Stamford Bridge könnte der Karriere des jungen Portugiesen unter Umständen neuen Aufschwung verleihen.

