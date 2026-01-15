Per Klausel: Hoffenheim holt neuen Stürmer

Die TSG Hoffenheim steht offenbar kurz davor, den ersten Sommertransfer einzutüten. Einem Bericht des ‚Blick‘ ist zu entnehmen, dass die Kraichgauer die Ausstiegsklausel von Alessandro Vogt aktivieren und den 20-jährigen Mittelstürmer im Sommer vom FC St. Gallen verpflichten werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demnach würden 2,7 Millionen Euro Ablöse in die Ostschweiz fließen. Dass die TSG an Vogt baggert, wurde schon im November des vergangenen Jahres bekannt. Nun machen die Verantwortlichen des Bundesligisten ernst, so die Schweizer Tageszeitung.