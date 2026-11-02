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Offiziell Bundesliga

Bayern verkündet Schmadtke-Trennung

von Dominik Sandler - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Nils Schmadtke trägt Daunenjacke @Maxppp

Wie erwartet wird Nils Schmadtke den FC Bayern verlassen. Die Münchner teilen am Abend mit, dass der Chef der Scoutingabteilung dem deutschen Rekordmeister zum 31. Januar 2027 den Rücken kehrt. Ursprünglich wäre sein Vertrag im Sommer 2027 ausgelaufen.

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Sportvorstand Max Eberl sagt zu der Trennung: „Nils Schmadtke war in den vergangenen zwei Jahren im Bereich Scouting und in der Planung des Lizenzkaders eine sehr große Unterstützung. Als Head of Scouting hat er die Abteilung mit vielen neuen Ideen gestaltet. Ich möchte mich bei ihm für seine sehr gute Arbeit bedanken und wünsche ihm für seine Zukunft nur das Allerbeste.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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