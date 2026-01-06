Upamecano reagiert auf Bayern-Ultimatum

Dayot Upamecano (27) lässt sich im Vertragspoker nicht drängen. Gegenüber Medienvertretern sagte der Innenverteidiger am heutigen Dienstag: „Für mich gibt es keinen Druck. Ich rede mit Max (Eberl, Anm. d. Red.) und Christoph (Freund, Anm. d. Red.), es ist alles gut mit allen. Ich hoffe, dass es bald eine Lösung gibt. Ich bin sehr zufrieden, für diesen großen Verein zu spielen.“ Er selbst „habe keine Deadline, aber ich rede intensiv mit meinem Berater.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Sonntag hatte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen öffentlich klargestellt, das vorliegende Angebot zur Verlängerung des auslaufenden Vertrags nicht mehr zu erhöhen. Zudem wolle man eine zeitnahe Entscheidung. „Wir machen wirklich nicht jeden Blödsinn mit. Wenn man ein Kaugummi zu lange kaut, ist der Geschmack irgendwann raus. Deshalb sollte sich das nicht wie Kaugummi ziehen“, so Dreesen.