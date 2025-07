Nach 17 Jahren: Saúl verlässt Atlético

Nach 17 Jahren endet eine Ära bei Atlético Madrid. Saúl Ñíguez, der noch bis 2026 gebunden war, löst seinen Vertrag auf. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, ist sich der Spanier mit Trabszonspor einig. Beim türkischen Erstligisten soll der 30-Jährige einen Vierjahresvertrag unterschreiben.

Saúl war 2008 aus der Jugend von Real Madrid zu den Rojiblancos gekommen und hatte 2013 den Sprung in die erste Mannschaft geschafft. In seiner besten Zeit zählte der Linksfuß zu den stärksten Mittelfeldspielern Europas, konnte dieses Niveau in den vergangenen Jahren jedoch nicht mehr abrufen. Leihstationen beim FC Chelsea und beim FC Sevilla brachten nicht den erhofften Aufschwung. Nach insgesamt 427 Pflichtspielen für Atlético beginnt Saúl nun ein neues Kapitel in der Süper Lig.