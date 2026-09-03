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Bundesliga

BVB: Bittere Nwaneri-Klausel enthüllt

Zur Leihe von Ethan Nwaneri zu Borussia Dortmund sickern neue Details durch. Beim englischen Offensivtalent wurde eine brisante Klausel enthüllt.

von Fabian Ley - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Ethan Nwaneri im Arsenal-Einsatz @Maxppp

Am Deadline Day reagierte Borussia Dortmund auf die schwere Knieverletzung von Giannis Konstanetelias (23) und holte Ethan Nwaneri (19) vom FC Arsenal für ein Jahr per einfache Leihe ohne Kaufoption an Bord. Doch dass das Offensivjuwel die komplette Saison bei Schwarz-Gelb verbringt, ist offenbar gar nicht in Stein gemeißelt.

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Fabrizio Romano berichtet, dass die Klubs eine Rückholklausel vereinbart haben. Die Gunners könnten Nwaneri laut dem Transferinsider schon im Januar zurückholen – beispielsweise für den Fall, dass sie mit den Einsatzzeiten des englischen U21-Nationalspielers unzufrieden sind oder ihn doch wieder gerne in den eigenen Reihen hätten.

Brisant: Erst Anfang des Jahres machte der BVB schon einmal unliebsame Bekanntschaft mit einem solchen Passus. Die Dortmunder mussten Aarón Anselmino (21) im Winter ziehen lassen, weil der FC Chelsea die im Leihvertrag integrierte Klausel aktivierte und den Innenverteidiger so vorzeitig zurück nach London beorderte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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