Medizincheck bei Bayer: Adli-Transfer rückt näher

Amine Adli wird in Kürze das Trikot von Bayer Leverkusen tragen. Der ‚kicker‘ meldet, dass der 21-jährige Flügelspieler des FC Toulouse am heutigen Donnerstag den obligatorischen Medizincheck absolviert und im Anschluss bis 2026 unterm Bayer-Kreuz unterschreibt.

FT hatte am gestrigen Mittwoch berichtet, dass das französische Toptalent in Deutschland gelandet ist, um seinen Wechsel zur Werkself zu finalisieren. Die Ablöse für Adli beläuft sich laut ‚kicker‘ auf zwölf bis 15 Millionen Euro. Auch der VfL Wolfsburg hatte nach FT-Infos ein Angebot über zwölf Millionen abgegeben, geht aber wie der FC Bayern leer aus.

In Leverkusen soll Adli in die Fußstapfen von Leon Bailey (24, Aston Villa) treten. Der Linksfuß wurde in der abgelaufenen Spielzeit zum Spieler der Saison in der Ligue 2 gewählt. Trotz 16 Scorerpunkten in 37 Einsätzen gelang Toulouse nicht der direkte Wiederaufstieg in die erste Liga.