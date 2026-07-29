„Anstrengend“: Burkardt packt über Riera-Zeit aus

Die Zeit unter Albert Riera war für Jonathan Burkardt nicht leicht. „Die Phase war sehr anstrengend für mich persönlich. Es ist nicht alles glatt gelaufen, von beiden Seiten. Von Trainerseite nicht und dann auch von meiner Seite nicht. Ich habe dann auch nicht bestmöglich reagiert. Aber ich glaube, dass ich da jetzt gut einen Haken hinter setzen und nach vorne schauen kann und dass mir das gerade sehr gut tut, was aktuell in Frankfurt passiert“, zitiert die ‚Bild‘ den Stürmer von Eintracht Frankfurt.

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Zum Hintergrund: Der Spanier war mit den Fitnesswerten des 26-Jährigen unzufrieden und ließ ihn daher zum Großteil auf der Bank schmoren. Burkardt wiederum beschimpfte Riera nach einem Tor mit „Puta madre“, zu Deutsch: „Hurenmutter“. Riera wurde inzwischen entlassen, Burkardt will unter dem neuen Trainer Adi Hütter wieder zu alter Stärke zurückfinden.