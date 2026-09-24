Transfer-Hammer: Olmo im Winter zum FC Bayern?

Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar wieder intensiver mit Dani Olmo (28). Wie das britische ‚Sky Sports‘ berichtet, erwägen die Münchner einen Winter-Vorstoß beim technisch versierten offensiven Mittelfeldspieler des FC Barcelona.

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Angesichts des wachsenden Interesses anderer Klubs an Michael Olise (24) und Jamal Musiala (23) plane Bayern bereits die Verpflichtung eines neuen Offensivspielers, heißt es weiter, als möglichen Vorgriff bereite der deutsche Rekordmeister einen potenziellen Transfer von Olmo im Januar vor.

In Barças Starensemble spielt der spanische Weltmeister in dieser Saison bislang nicht die große Rolle, in sieben La Liga-Partien wurde Olmo fünfmal eingewechselt, nur zweimal durfte der 1,79 Meter große Rechtsfuß von Beginn an ran.

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Eberl und Olmo kennen sich

Ob die Katalanen und Olmo selbst einem Wechsel offen gegenüberstehen, ist unklar. Klar ist: Eine Verpflichtung des Offensivakteurs, der vertraglich bis 2030 gebunden ist, wäre kostspielig. Vor rund zwei Jahren war Olmo für 61 Millionen Euro von RB Leipzig gekommen. Um ihn von Barça loszueisen, müsste wohl eine höhere Summe auf den Tisch gelegt werden.

Übrigens: Schon in der Vergangenheit war Olmo immer mal wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht worden. Der 58-fache Nationalspieler und FCB-Sportvorstand Max Eberl kennen sich noch aus gemeinsamen Leipziger Tagen. Für die Sachsen hatte Olmo 29 Tore und 34 Vorlagen in 148 Partien beigesteuert, für Barça bestritt er bislang 96 Einsätze

(20 Tore, 20 Vorlagen).