50 Millionen: Chelsea findet Enzo-Ersatz

Der FC Chelsea sichert sich die Dienste von Lamine Camara. Nach FT-Informationen haben sich die Blues mit der AS Monaco auf einen Transfer des Mittelfeldspielers verständigt. Die Ablöse beträgt mehr als 50 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Londoner reagieren damit auf den bevorstehenden Abgang von Enzo Fernández (25) zu Manchester City. Der Verkauf des Argentiniers spült dem Premier League-Klub rund 140 Millionen Euro in die Kassen. Geld, das nun zum Teil in die Verpflichtung des senegalesischen Nationalspielers reinvestiert wird.