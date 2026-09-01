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FT-Exklusiv Premier League

50 Millionen: Chelsea findet Enzo-Ersatz

von Daniel del Federico - Quelle: FT-Exklusiv
Lamine Camara schießt @Maxppp

Der FC Chelsea sichert sich die Dienste von Lamine Camara. Nach FT-Informationen haben sich die Blues mit der AS Monaco auf einen Transfer des Mittelfeldspielers verständigt. Die Ablöse beträgt mehr als 50 Millionen Euro.

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Die Londoner reagieren damit auf den bevorstehenden Abgang von Enzo Fernández (25) zu Manchester City. Der Verkauf des Argentiniers spült dem Premier League-Klub rund 140 Millionen Euro in die Kassen. Geld, das nun zum Teil in die Verpflichtung des senegalesischen Nationalspielers reinvestiert wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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