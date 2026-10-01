FCN: 30 Millionen für Zoma?

Der 1. FC Nürnberg hat mit Mohamed Ali Zoma einen wahren Goldesel in den eigenen Reihen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, könnte der frischgebackene italienische Nationalspieler im Winter sogar bis zu 30 Millionen Euro in die Kassen spülen. Im Sommer forderten die Franken noch 20 Millionen Euro, doch der 22-Jährige hat durch sein Länderspieldebüt für die Squadra Azzurra sowie seinem hervorragenden Saisonstart (sechs Tore in sieben Partien) seinen Marktwert deutlich gesteigert.

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Der Club kämpft allerdings zurzeit um den Aufstieg in die Bundesliga und ist durch lukrative Verkäufe in den vergangenen Jahren finanziell gut aufgestellt. Für die sportlichen Ambitionen des Vereins wäre ein Verkauf des Top-Torjägers ein enormer Rückschlag. Ein Abgang im Winter mit einer direkten Rückleihe für die Rückrunde wäre daher denkbar. Von einem ähnlichen Modell profitierte der Zweitligist in der Vergangenheit bereits bei Nathaniel Brown (23/Eintracht Frankfurt) und Stefanos Tzimas (20/Brighton & Hove Albion).