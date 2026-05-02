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2. Bundesliga

Bochum: Der Plan mit Top-Talent Koscierski

von Tom Kunze - Quelle: WAZ
1 min.
Koscierski führt den Ball beim Testspiel @Maxppp

Der VfL Bochum steht vor einer kniffligen Personalentscheidung um Youngster Kacper Koscierski. Einem Bericht der ‚WAZ‘ zufolge ist die Zukunft des 18-jährigen Top-Talents beim VfL offen, ein Sommer-Abgang könnte zum Thema werden. Im Raum stehen demnach sowohl eine Leihe als auch ein fester Verkauf des gelernten Rechtsverteidigers.

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Koscierski trägt seit 2017 das VfL-Trikot, durchlief seither sämtliche Nachwuchsmannschaften des Zweitligisten, ehe 2025 der Schritt zu den Profis erfolgte. In der laufenden Spielzeit kommt der deutsche U19-Nationalspieler auf zehn Einsätze in der 2. Bundesliga, in denen der Schienenspieler eine Torvorlage verbuchte. Doch bei den Profis bringt es der Rechtsfuß bislang nur auf Kurzeinsätze, weil er sich hinter erfahreneren Spielern wie etwa einem Leandro Morgalla (21) oder einem Oliver Olsen (25) anstellen muss.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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