Sandro Wagner scheint doch nicht beim FC Basel anzuheuern. Vielmehr deutet nach Informationen der ‚Bild‘ alles auf Anstellung bei Hannover 96 hin. Die Niedersachsen machen das Rennen, führt die Boulevardzeitung aus.

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Beschlossene Sache sei zudem die Entlassung des aktuellen Cheftrainers Christian Titz, Klubchef Martin Kind habe inzwischen grünes Licht gegeben. Wagner soll schon am morgigen Dienstag das Training leiten.

Kann Sandro Wagner bei Hannover den Karren aus dem Dreck ziehen? Ja, er ist der Richtige Nein, seine Art passt nicht Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Auf der Suche nach einem Titz-Nachfolger hatte sich der Zweitligist unter anderem auch mit Loïc Favé, Alexander Blessin, Dimitrios Grammozis, Mitch Kniat und Steven Cherundolo beschäftigt.