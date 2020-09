Medien: Freiburg findet neuen Spielmacher

Wenn man den SC Freiburg als Verkaufsverein bezeichnet, sollte das keineswegs negativ verstanden werden. Vielmehr muss damit betont werden, welch erstklassigen Scouting-Qualitäten die Breisgauer haben und wie hervorragend sich Spieler im Schwarzwaldstadion unter Trainer Christian Streich entwickeln. Dies hat sich offenbar bis nach Moskau herumgesprochen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie das ‚Algemeen Dagblad‘ berichtet, befindet sich Guus Til bereits auf dem Weg nach Freiburg. Demnach könnte der offensive Mittelfeldspieler in Kürze beim Bundesligisten als Neuzugang präsentiert werden.

Til will Spartak verlassen

Til wechselte erst im vergangenen Jahr für stolze 16 Millionen Euro von seinem Ausbildungsverein AZ Alkmaar zu Spartak Moskau. Dort kam der Zehner aber nur zu Beginn seiner Debütsaison zum Einsatz. Der deutsche Trainer Domenico Tedesco hat kaum Verwendung für den niederländischen Nationalspieler (ein Länderspiel). In der laufenden Saison stehen lediglich drei Kurzeinsätze über insgesamt 14 Einsatzminuten zu Buche.

Folgerichtig will Til unbedingt zurück in Richtung Westen wechseln. Seine erste Priorität war eine Rückkehr in die Eredivisie, aus einem Transfer zur PSV Eindhoven wurde aber nichts. Freiburg könnte nun der neue Arbeitgeber werden. Über etwaige Transfermodalitäten und ob der 22-Jährige zunächst nur ausgeliehen wird, berichtet ‚AD‘ nichts.