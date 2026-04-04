Kovac belohnt Inácio

Samuele Inácio darf sich über ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk freuen. Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge hat Borussia Dortmunds Cheftrainer Niko Kovac den Youngster in das Aufgebot für das heutige Topspiel (18:30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart berufen.

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Inácio feierte erst vor zwei Tagen seinen 18. Geburtstag. Am Wochenende nimmt der Offensivspieler den Kaderplatz des verletzten Felix Nmecha (25) ein.