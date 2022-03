Corona: Irvine muss Länderspielreise absagen

Jackson Irvine wird nicht wie geplant zur australischen Nationalmannschaft reisen. Wie der FC St. Pauli mitteilt, wurde der zentrale Mittelfeldspieler am Sonntagabend positiv auf das Corona-Virus getestet. Ein positiver Schnelltest konnte durch einen folgenden PCR-Test bestätigt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 29-Jährige befinde sich bereits in häuslicher Quarantäne, so die Hanseaten. Mit Australien hätte Irvine normalerweise die beiden letzten Partien in der WM Qualifikation gegen Japan (24.3.) und Saudi Arabien (29.3.) gespielt.