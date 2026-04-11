Schlotterbeck-Klausel: BVB blockt ab

Bei Borussia Dortmund lässt man sich keine Details zum neuen Arbeitspapier von Nico Schlotterbeck (26) entlocken. „Wir haben uns die ganze Zeit nicht zu Vertragsinhalten geäußert, und das werden wir auch weiterhin nicht tun“, betonte Sportdirektor Ole Book im Vorfeld der Partie gegen Bayer Leverkusen im Interview mit ‚Sky‘. Schlotterbeck sicherte sich dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel zwischen 50 und 60 Millionen Euro, die bereits in diesem Sommer gültig ist und für einige wenige Klubs gilt. Der Bayern soll nicht zu diesen gehören.

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Mit Blick auf die Unterschrift des Abwehrchefs bekräftigte Book: „Es ist ganz wichtig, dass Nico dieses Zeichen gesetzt hat, dass er hier sein möchte, dass er seinen Vertrag verlängert hat. Ich bin mir sehr sicher, dass Nico ganz lange bei uns bleiben möchte.“ Niko Kovac zeigte sich ebenfalls erleichtert: „Jetzt ist alles vom Tisch, beide Seiten sind glücklich – ich als Trainer natürlich auch.“ Die BVB-Fans brachten dagegen während der Verkündung der Aufstellung für das Bayer-Duell mit Pfiffen gegen Schlotterbeck ihren Unmut über die Umstände der Verlängerung zum Ausdruck.