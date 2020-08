Schalke: Schneider erneuert Wagner-Bekenntnis

Bei Schalke 04 plant man trotz der internen Unruhen mit Cheftrainer David Wagner (48). Auf Nachfrage des ‚kicker‘ bekräftigt Sportvorstand Jochen Schneider, dass sich an dem nach der Bundesligasaison ausgesprochenen Bekenntnis für Wagner „nichts geändert“ habe.

Nach 16 sieglosen Bundesligaspielen in der Rückrunde hatte sich Schneider in einer abschließenden Presskonferenz vor den 48-jährigen Übungsleiter gestellt: „Wir machen mit unserem Trainerteam weiter. Ich habe großes Vertrauen. Solange wir das Gros des Kaders zur Verfügung hatten, haben wir attraktiven Fußball gespielt. Deshalb die klare Entscheidung.“ Seit Testspielniederlagen gegen zwei Drittligisten in der Saisonvorbereitung gilt Wagners Zukunft bei den Knappen einem Medienbericht zufolge als offen.