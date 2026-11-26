Um Antonio Nusa (21) schon im Januar von RB Leipzig loszueisen, müssten Interessenten das Portemonnaie ganz weit öffnen. Die Sachsen würden einen Verkauf im kommenden Transferfenster „nur bei einem astronomischen Angebot in Erwägung ziehen“, berichtet ‚Sky‘. Dem Bezahlsender zufolge ruft RB im Winter mehr als 100 Millionen Euro auf.

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Nusa sorgt in dieser Saison für Furore, wettbewerbsübergreifend stehen für den Flügelstürmer neun Tore und acht Vorlagen in 17 Einsätzen zu Buche. Mit seinen starken Leistungen hat sich Nusa bei fast allen Topklubs auf den Zettel gespielt, zuletzt wurde Nusa bei Paris St. Germain als möglicher Ersatz für den langwierig verletzten Désiré Doué (21) gehandelt.

In Leipzig verspürt man allerdings keinen Verkaufsdruck. Der Vertrag des norwegischen Nationalspielers ist noch bis 2029 datiert und beinhaltet keine Ausstiegsklausel. Ohnehin möchte der Bundesligist Nusa eigentlich bis zum Sommer halten.