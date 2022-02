Angebot abgelehnt: Tielemans will Leicester verlassen

Youri Tielemans wird seinen Vertrag bei Leicester City nicht mehr verlängern. Wie Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, hat der belgische Mittelfeldspieler seinem Arbeitgeber mittgeteilt, dass er seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Das vorliegende Vertragsangebot wurde entsprechend zurückgewiesen.

Tielemans' Vertrag in Leicester läuft 2023 aus. Ein Vereinswechsel könnte aber bereits im kommenden Sommer anstehen. Zuletzt wurde vor allem Manchester United mit dem 24-Jährigen in Verbindung gebracht. Der englische Rekordmeister soll bereit sein, im kommenden Sommer rund 47 Millionen Euro in die East Midlands zu überweisen.