Augsburg: Dorsch erleidet erneuten Mittelfußbruch

Für Niklas Dorsch ist das Fußballjahr 2022 vorzeitig beendet. Wie der FC Augsburg offiziell bestätigt, hat sich der Mittelfeldspieler bei seinem Comeback in der zweiten Mannschaft am vergangenen Freitag erneut den Mittelfuß angebrochen. Der 24-Jährige „wird morgen operiert und in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen“.

Bereits in der diesjährigen Saisonvorbereitung brach sich Dorsch bei einem Testspiel gegen Stade Rennes den Mittelfuß und musste unters Messer. Nun der erneute Rückschlag.