Kontaktaufnahme: Macht Nusa den RB-Abflug?

Die AS Rom setzt sich offenbar konkret mit einer Verpflichtung von Antonio Nusa (21) auseinander. Der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge haben die Giallorossi Kontakt zu RB Leipzig aufgenommen, um hinsichtlich eines Transfers vorzufühlen. Der Flügelspieler sei die Alternative zu Mason Greenwood (24/Fenerbahce) und Crysencio Summerville (24/Al Hilal), die der Roma eine Absage erteilt haben.

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Für Nusa, dessen Vertrag bis 2029 läuft, fordert RB dem Vernehmen nach 60 Millionen Euro. Neben Rom sind dem Bericht zufolge auch Newcastle United und der FC Arsenal interessiert. Als weitere Kandidaten hat die Roma laut der ‚Gazzetta‘ Andreas Schjelderup (22/Benfica Lissabon) sowie Said El Mala (19/1. FC Köln) in der Hinterhand. Letztgenannter wird insbesondere von Borussia Dortmund gejagt.