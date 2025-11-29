Bayern-Vertrag: Neuer nennt konkreten Zeitplan

Manuel Neuer (39) hat sich sehr konkret zum Zeitpunkt für Gespräche über eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern geäußert. „Richtung März hin in der Nationalmannschaftspause“, definierte der Kapitän nach dem 3:1-Sieg gegen den FC St. Pauli bei ‚Sky‘, „ich muss mir schon meine Gedanken machen, wie es weitergeht.“

Vor der Partie hatte FCB-Sportvorstand Max Eberl nochmal betont, dass Neuer allein entscheide, ob er sein auslaufendes Arbeitspapier noch ein weiteres Mal ausdehnt. Nötig wäre dafür laut der Bild übrigens die Bereitschaft auf eine Senkung seines 20-Millionen-Gehalt. Übrigens: In Sachen DFB-Comeback für die WM 2026 hielt sich Neuer bedeckt, sagte: „Fakt ist, dass ich absichtlich zurückgetreten bin. Für mich liegt der Fokus ganz klar auf dem Verein.“