Geplatzter Wechsel: Asllani bricht sein Schweigen

Fisnik Asllani (24) hat sich erstmals zu seinem im vergangenen Sommer geplatzten Wechsel zu RB Leipzig geäußert. „Es waren keinen einfachen Wochen, und trotzdem habe ich immer versucht, Vollgas zu geben, ob im Gym oder wo auch immer. Ich bin in erster Linie sehr froh, wieder auf dem Platz zu stehen, das ist das beste Gefühl, gerade wenn man aus einer schwierigen Phase kommt“, offenbarte der Stürmer der TSG Hoffenheim auf der Pressekonferenz vor dem morgigen Europa League-Spiel gegen Olympique Lyon (21 Uhr).

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Im Sommer waren sich bereits alle Parteien über einen Transfer einig, Leipzig nahm aufgrund medizinischer Bedenken dann aber überraschend Abstand von einer Verpflichtung. Daraufhin verpasste Asllani den Saisonstart mit Knieproblemen, hat sich inzwischen jedoch wieder in die Hoffenheimer Startelf zurückgekämpft. Nach sechs Spielen stehen für den Kosovaren ein Tor und zwei Vorlagen zu Buche.