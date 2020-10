Bayer 04: Gespräche mit Wirtz & Winterneuzugänge

Bayer Leverkusen blickt schon Richtung Wintertransfermarkt. Nachdem die Verantwortlichen der Werkself am Deadline Day keinen neuen Spieler mehr verpflichten konnten, kündigt Geschäftsführer Rudi Völler nun in der ‚Sport Bild‘ an: „In drei Monaten kann das schon anders aussehen.“ Bis dahin sieht er seinen Kader gut gerüstet: „Wir fühlen uns stark genug, um uns dem Kampf zu stellen. Wir sind bereit. Wichtig war, dass wir Patrik Schick und Santiago Arias bekommen haben.“

Die Leverkusener wollen nach einem Jahr Abstinenz wieder in die Champions League einziehen. Beim Erreichen dieses Ziels könnte Florian Wirtz eine entscheidende Rolle spielen. Der 17-Jährige stand bisher in allen Bundesliga-Spielen der neuen Saison in der Startelf und soll zeitnah bis 2025 verlängern. „Bayer Leverkusen ist ein sehr gut geführter Verein. Es gibt Gespräche“, erklärt der Vater des Supertalents ebenfalls in der ‚Sport Bild‘.