BVB: Planänderung bei Neuzugang Prates

Die aktuelle Saison ist noch nicht beendet, doch Borussia Dortmund hat bereits zwei Neuzugänge für die nächste Spielzeit eingetütet: Der Mittelfeldspieler Justin Lerma vom ecuadorianischen Klub Independiente wird genauso zum BVB wechseln wie Kauã Prates vom brasilianischen Traditionsverein Cruzeiro.

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Während Lerma bereits regulär zum Trainingsauftakt in Dortmund aufschlagen kann, wird sich Prates‘ Ankunft etwas verzögern. Der junge Brasilianer wird erst Mitte August volljährig – vorher darf er sich dem BVB-Kader aufgrund von Regularien nicht anschließen. Da bei Prates aber seit der Verkündung seines Dortmund-Transfers nur noch wenig nach Plan läuft, versuchen die Schwarz-Gelben das zu ändern.

Was ist passiert? Seitdem klar ist, dass Prates nach Dortmund gehen wird, spielt der Linksverteidiger bei Cruzeiro kaum noch eine Rolle. In der Liga kam er gar nicht mehr zum Einsatz. Zu allem Überfluss hat er sich vor wenigen Tagen auch noch schwerer am Oberschenkel verletzt, wie sein Klub offiziell mitteilte. Ausfallzeit laut brasilianischen Medien: Bis zu sechs Wochen.

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BVB hat Prates im Blick

Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ beobachtet der BVB die Vorgänge rund um Prates genau. Der Regionalzeitung zufolge sind sowohl die Sportliche Leitung als auch die Medizinische Abteilung über die genaue Diagnose sowie den Reha-Plan informiert.

Zudem arbeitet der BVB laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ daran, Prates schon vor Erreichen der Volljährigkeit nach Dortmund zu holen. Eine Sonderregelung, die es ihm ermöglicht, schon vorher mit der Mannschaft zu trainieren, werde zusammen mit Cruzeiro gesucht.