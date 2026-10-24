Julian Brandt ist zufrieden mit seinem Wechsel zu Ajax Amsterdam. Im Podcast ‚Spielmacher‘ erläutert der 48-fache deutsche Nationalspieler: „Für mich war diesen Sommer der Ansatz: Wo bin ich eigentlich am besten? Und ist es jetzt, europäisch gesehen, mit anderen Top-Ligen verglichen der beste Verein? Das mögen andere beurteilen. Aber am besten für mich – im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten, die ich gehabt hätte. Dementsprechend ist das für mich nach wie vor die richtige Entscheidung.“ (zitiert via ‚Transfermarkt.de‘)

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Schon im Frühjahr hatte Borussia Dortmund mitgeteilt, dass der auslaufende Vertrag mit Brandt nicht verlängert wird. Am dem 1. Juli war der offensive Mittelfeldspieler dann rund einen Monat lang vereinslos, ehe er sich völlig überraschend Ajax anschloss. Dazu meint Brandt: „Ich habe mich dann ein bisschen verspätet – logischerweise, weil man manchmal noch ein paar Sachen abwartet – dafür entschieden, aber mit vollem Herzen.“ Eigentlich galt Leeds United als Favorit auf den Zuschlag beim Blondschopf.