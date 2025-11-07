FC Bayern: Guerreiro fällt aus

Der FC Bayern verzichtet im morgigen Bundesligaspiel bei Union Berlin (15:30 Uhr) auf Raphaël Guerreiro. Das ließ Trainer Vincent Kompany auf der heutigen Pressekonferenz vor der Partie durchblicken: „Nur Rapha Guerreiro hatte nach dem Spiel gegen Leverkusen leichte Beschwerden, deshalb haben wir beschlossen, ihn morgen zu schonen, damit er sich erholen kann. Aber das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme.“

Nach dem kraftraubenden Sieg in der Champions League gegen Paris St. Germain (2:1) unter der Woche ist es gut möglich, dass Kompany die Rotationsmaschine anwirft. „Wir werden morgen sehen, wer spielt. Es kommt immer die Frage: ‚Wann machen die Spieler mal Pause?‘ Und wenn sie eine Pause bekommen, kommt die Frage: ‚Warum machen sie Pause?‘ Wir schauen immer nach den Signalen des Körpers. Wenn diese gut sind, die Spieler sich gut erholt haben, fit und bereit sind für das nächste Spiel, nehmen wir das mit“, deutete der belgische Übungsleiter an.