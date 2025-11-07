Menü Suche
Kommentar 5
Bundesliga

FC Bayern: Guerreiro fällt aus

von Lukas Weinstock
1 min.
Raphaël Guerreiro im Bayern-Trikot @Maxppp

Der FC Bayern verzichtet im morgigen Bundesligaspiel bei Union Berlin (15:30 Uhr) auf Raphaël Guerreiro. Das ließ Trainer Vincent Kompany auf der heutigen Pressekonferenz vor der Partie durchblicken: „Nur Rapha Guerreiro hatte nach dem Spiel gegen Leverkusen leichte Beschwerden, deshalb haben wir beschlossen, ihn morgen zu schonen, damit er sich erholen kann. Aber das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach dem kraftraubenden Sieg in der Champions League gegen Paris St. Germain (2:1) unter der Woche ist es gut möglich, dass Kompany die Rotationsmaschine anwirft. „Wir werden morgen sehen, wer spielt. Es kommt immer die Frage: ‚Wann machen die Spieler mal Pause?‘ Und wenn sie eine Pause bekommen, kommt die Frage: ‚Warum machen sie Pause?‘ Wir schauen immer nach den Signalen des Körpers. Wenn diese gut sind, die Spieler sich gut erholt haben, fit und bereit sind für das nächste Spiel, nehmen wir das mit“, deutete der belgische Übungsleiter an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Raphaël Guerreiro

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Raphaël Guerreiro Raphaël Guerreiro
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert