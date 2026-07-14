Neue Nummer zwei für United

Karl Darlow hütet ab sofort das Tor von Manchester United. Wie der Verein mitteilt, wechselt der 35-Jährige nach Auslauf seines Vertrags bei Leeds United ablösefrei nach Manchester. Bei den Red Devils unterschreibt der Waliser einen Vertrag bis 2028 mit einer Option auf ein weiteres Jahr. In der vergangenen Spielzeit kam der routinierte Schlussmann für die Peacocks in 24 Pflichtspielen zum Einsatz.

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Introducing the newest member of our GK union: @KarlDarlow 🤝🇾🇪 — Manchester United (@ManUtd) July 14, 2026

Sowohl Altay Bayındir (28) als auch André Onana (30) verlassen Manchester in diesem Sommer, weshalb der Tabellendritte der abgelaufenen Premier League-Saison Bedarf zwischen den Pfosten sah. Darlow ist voraussichtlich als Nummer zwei hinter Senne Lammens (24) eingeplant. Sportdirektor Jason Wilcox zeigte sich hochzufrieden mit der Verpflichtung des Rechtsfußes: „Karl hat bewiesen, dass er auf höchstem Niveau spielen kann. Seine Arbeitsmoral und seine entschlossene Persönlichkeit machen ihn zu einer wirklich starken Verstärkung für unseren Kader. Wir freuen uns sehr, einen Spieler seiner Qualität und Erfahrung in unseren hervorragenden Torhüterkader aufzunehmen.“