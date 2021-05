City setzt finale Gespräche mit Sterling an

Manchester City will den Vertrag von Raheem Sterling langfristig ausdehnen. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, planen die Skyblues nach der Europameisterschaft Gespräche mit dem 26-Jährigen aufzunehmen. Vertraglich gebunden ist der Flügelspieler noch bis 2023.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sterling hat in der Rückrunde der laufenden Spielzeit seinen uneingeschränkten Stammplatz eingebüßt. Dennoch kommt der Rechtsfuß auf wettbewerbsübergreifend 47 Saisoneinsätze, in denen ihm 14 Tore und elf Vorlagen gelangen. Mit der englischen Nationalmannschaft tritt Sterling am 13. Juni gegen Kroatien zum ersten EM-Spiel an.