WM-Test: So spielt Deutschland ohne Karl

Um 20:30 Uhr beginnt für die deutsche Nationalmannschaft die Generalprobe für die anstehende Weltmeisterschaft. Beim Großturnier in den USA, in Mexiko und in Kanada wird Julian Nagelsmann ohne Lennart Karl (18) auskommen müssen. Der Youngster erlitt im Training einen Muskelbündelriss und wird durch Assan Ouédraogo im Kader ersetzt. In der Startelf gegen die Vereinigten Staaten bekommt Leroy Sané (30) den Vorzug.

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Dass Manuel Neuer (40) beim Testspiel in Chicago noch aussetzt, wurde im Vorfeld bereits klar kommuniziert. Erneut darf Oliver Baumann (36) sein Können zwischen den Pfosten unter Beweis stellen. Im Vergleich zur Partie gegen Finnland (4:0) setzt der Bundestrainer außerdem auf Kai Havertz (26) im Angriff. Dafür muss Deniz Undav (29) auf die Bank.

So spielt Deutschland

So spielt die USA