HSV baggert an WM-Fahrer Aydin

Nach der Freistellung von Jean-Luc Dompé (30) halten die Verantwortlichen des Hamburger SV Ausschau nach einem neuen Flügelspieler. Wie Matteo Moretto berichtet, beschäftigen sich die Rothosen dabei unter anderem mit Oguz Aydin von Fenerbahce. Der 25-Jährige kann beide offensiven Außenbahnen bekleiden und gehörte zuletzt zum türkischen WM-Kader, kam dort allerdings nur einmal zum Einsatz.

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Aydin absolvierte in der vergangenen Saison 41 Pflichtspiele für den türkischen Spitzenklub. Der zwölfmalige Nationalspieler kam dabei überwiegend als Einwechselspieler zum Einsatz und steuerte vier Torvorlagen bei. Zu den weiteren Interessenten sollen Feyenoord Rotterdam, Espanyol Barcelona und die Glasgow Rangers zählen.