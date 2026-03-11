Neben Brandt: Drei weitere BVB-Stars im Sommer weg?

Dass der auslaufende Kontrakt von Julian Brandt (29) nicht verlängert wird, hat Borussia Dortmund in Person von Geschäftsführer Sport Lars Ricken bereits offiziell kommuniziert. Damit nicht genug: Laut der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ könnten drei weitere BVB-Stars im Sommer den Abflug machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Konkret werden in dem Kontext Goalgetter Serhou Guirassy (29), Mittelfeldspieler Felix Nmecha (25) sowie Flügelflitzer Karim Adeyemi (24) genannt. Das Trio gehöre zu den Spielern, die mit einem Abschied nach dieser Saison liebäugeln.

Viele Fragezeichen

Guirassy darf per Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro zu bestimmten Topklubs wechseln. Der interessierte AC Mailand soll nicht zum auserwählten Kreis gehören und müsste eine potenzielle Ablöse also frei mit den Schwarz-Gelben verhandeln. Gleiches gilt für die Interessenten aus Saudi-Arabien. Ob er die Verantwortlichen um eine Wechselfreigabe bittet, wolle der Guineer im Mai entscheiden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fortgeschrittener sind der Sportzeitschrift zufolge die Abwanderungsgedanken von Adeyemi, der zuletzt immer seltener zum Zug kam. Ein Angebot zur Verlängerung über 2027 hinaus hat der Linksfuß bislang nicht abgenickt. Die Premier League soll Adeyemi reizen.

Wie die ‚Sport Bild‘ ausführt, will Dortmund auch mit Nmecha langfristig weiterarbeiten. Dem Dauerbrenner werde womöglich ein frischer Kontrakt bis 2031 in Aussicht gestellt, um den Schwergewichten aus der Insel, darunter Manchester City, zuvorzukommen. Ausgang offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (11:18 Uhr): In den Verhandlungen mit Nmecha ist der Borussia nun doch schnell der Durchbruch gelungen. Übereinstimmenden Informationen der ‚Bild‘ und ‚Sky‘ zufolge verlängert der deutsche Nationalspieler (sechs Länderspiele) bis 2030.