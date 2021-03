PSG mit neuem Messi-Plan | Tottenhams „Horror Show“

„Supersub“ Pogba

Ganze drei Minuten benötigte Paul Pogba nach seiner Einwechslung zur Halbzeitpause, um das Europa League-Achtelfinalspiel zwischen dem AC Mailand und Manchester United mit seinem Tor zugunsten der Red Devils zu entscheiden. Während die italienische ‚Gazzetta dello Sport‘ von einem „üblen Trick“ sprach, feierten die englischen Medien den Franzosen als „Supersub“ (‚Daily Mirror‘) und „Helden“ (‚Manchester Evening News‘). Damit zeigte Pogba einmal mehr seine Qualität. Ohne den 28-Jährigen, der im Hinspiel aufgrund einer Oberschenkelverletzung ausfiel, kam United nur zu einem 1:1. Mit dem Superstar im Mittelfeld gelang der erlösende 1:0-Erfolg gegen die Mailänder.

Icardi für Messi?

Neues Kapitel im Theater um Lionel Messi. Während Barça-Präsident Joan Laporta sich ganz oben auf die Fahne geschrieben hat, die Vereinsikone beim FC Barcelona zu halten, rechnet sich Paris St Germain weiterhin Chancen aus, den 33-Jährigen an Bord zu holen. Um das immense Gehalt des Argentiniers bezahlen zu können, plant der Hauptstadtklub der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge, Mauro Icardi zu Geld zu machen. So würde man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Ein Platz in der prunkvollen Offensive der Pariser würde frei und ein teurer Superstar ohne festen Stammplatz könnte von der Gehaltsliste gestrichen werden.

Orsic, der „Mann für die wichtigen Spiele“

„Das Spiel seines Lebens“ nennt die kroatische Tageszeitung ‚Jutarnji List‘ die gestrige Leistung von Mislav Orsic im Europa League-Achtelfinale. 2:0 hatte Tottenham Hotspur den kroatischen Serienmeister Dinamo Zagreb im Hinspiel besiegt, der Drops schien gelutscht. Doch insbesondere Orsic wollte sich mit dem drohenden Ausscheiden noch nicht abfinden und führte sein Team mit einem Dreierpack beim 3:0-Sieg nach Verlängerung zur Sensation und damit in die nächste Runde. Die ‚Sportske Novosti‘ bezeichnet den 28-Jährigen deshalb als „Mann für die großen Spiele“. In England wiederum nimmt man vor allem das Auftreten der Spurs genauer unter die Lupe. Von einer „Horror Show“ spricht die ‚Daily Mail‘, die den gestrigen Abend plump als „Eurotrash“ abstempelt.