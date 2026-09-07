Königstransfer statt Not-Leihe: So hilft Nwaneri dem BVB

Das Lob an Ole Book kann gar nicht groß genug ausfallen. Erst seit Ende März im Amt hat der neue Sportdirektor einen bemerkenswerten Sommertransfermarkt hingelegt. Aller Unkenrufen zum Trotz könnte sich am Ende vor allem die Leihe von Ethan Nwaneri als sein Meisterstück herauskristallisieren.

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Kritik an Nwaneri-Leihe

Lediglich drei Tage verblieben Book, um auf die schwere Knieverletzung von Neuzugang Giannis Konstantelias (23) zu reagieren. Am Ende wurde Nwaneri vom FC Arsenal ausgeliehen, was gleichwohl auch kritisch kommentiert wurde. Keine Matchfitness, keine Kaufoption und on top noch die Meldung, dass die Gunners den Offensivspieler im Winter per Klausel zurückholen können. Schnell wurde der Anselmino-Teufel an die Wand gemalt.

Erstgenannte Bedenken konnte der Engländer direkt mit seinem Debüt gegen die TSG Hoffenheim ausräumen. Gekommen für den verletzten Filippo Mane (21) hatte Nwaneri großen Anteil daran, dass der BVB aus dem 0:2-Rückstand einen 3:2-Sieg machte. „Unterm Strich haben wir ihn verpflichtet, weil wir überzeugt davon sind, dass er große Qualitäten hat. Das hat er heute schon bewiesen“, goutierte Niko Kovac.

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Fitnessprobleme hält der Trainer für ein Gerücht: „Er ist körperlich fit. Das ist ganz entscheidend. Wenn einer kommt und ein-, zweimal mittrainiert, dann muss man ihm vertrauen. Da wäre mir das Risiko viel zu groß gewesen, da hätte ich jemand anderen gebracht.“ Gar die Startelf-Nominierung stand vor der Partie in Sinsheim im Raum, beim morgigen ersten Champions League-Spiel gegen den FC Villarreal (21 Uhr) könnte es soweit sein.

Jüngster Premier League-Profi

„Ethan besitzt eine außergewöhnlich starke Fähigkeit, den Ball zu beherrschen, in Ballbesitz zu dominieren und im letzten Drittel sehr effektiv zu sein“, schnalzt Per Mertesacker gefragt nach dem 19-Jährigen mit der Zunge. Und der Weltmeister von 2014 muss es wissen, fiel doch in seinen Kompetenzbereich als Arsenals Nachwuchschef Nwaneris Entwicklung. In dieser Rolle hatte der frühere Innenverteidiger größten Anteil daran, dass der Youngster am 18. September 2022 mit 15 Jahren und 181 Tagen jüngster Premier League-Spieler der Geschichte wurde.

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Freilich wischt dies nicht die übrigen Bedenken weg, vielmehr werden sie dadurch noch verstärkt. Ein Limit nach oben scheint der 15-fache U21-Nationalspieler grundsätzlich kaum zu haben. Sollte Nwaneri in Dortmund durchstarten, wird es im kommenden Sommer – oder im Worst Case schon im Winter – unglaublich schmerzen, dass die Schwarz-Gelben keinen Zugriff haben.

Man kann die Medaille aber auch von der anderen Seite betrachten: Die Zukunft in Dortmund soll Konstantelias gehören, außerdem könnte im kommenden Jahr Marcel Regula (19) mit einjähriger Verspätung dazustoßen. Überzeugt Nwaneri in Dortmund, war die Last-Minute-Rescue-Leihe ein riesiger Erfolg und das Lob an Ole Book kann gar nicht groß genug ausfallen.